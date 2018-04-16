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На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту

На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту
На Волині податківці викрили бус з великою партією спирту.

Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом
прокуратури області в черговий раз встановили факт незаконного
транспортування великої партії спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, правоохоронці у взаємодії з працівниками УПП у Волинській
області ДПП на автошляху сполученням «Берестечко-Луцьк» зупинили
транспортний засіб марки Merсedes Sprinter під керуванням жителя
м. Луцька та на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, провели його огляд. В результаті вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.

Крім того, вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter та грошові
кошти в сумі 1 350 доларів США та 3 316 гривень, отримані правопорушником від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 700 тис. гривень.

За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для
виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.

На даний час тривають заходи по документуванню даної протиправної
схеми та встановленню причетних кола осіб, а також вирішується питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.

На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту

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Теги: Волинь, спирт
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