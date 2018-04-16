На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту

На Волині податківці викрили бус з великою партією спирту.Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвомпрокуратури області в черговий раз встановили факт незаконноготранспортування великої партії спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, правоохоронці у взаємодії з працівниками УПП у Волинськійобласті ДПП на автошляху сполученням «Берестечко-Луцьк» зупинилитранспортний засіб марки Merсedes Sprinter під керуванням жителям. Луцька та на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду, провели його огляд. В результаті вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.Крім того, вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter та грошовікошти в сумі 1 350 доларів США та 3 316 гривень, отримані правопорушником від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 700 тис. гривень.За наявною інформацією, вилучений спирт призначався длявиготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.На даний час тривають заходи по документуванню даної протиправноїсхеми та встановленню причетних кола осіб, а також вирішується питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.