Частина Волині залишилася без інтернету





Про це



"Шановні абоненти, в нас тимчасові проблеми з доступом до Інтернету через збій обладнання в магістрального оператора в Луцьку.

На жаль, самі нічого зробити не можемо - залишається тільки чекати.

Надіємось, що найближчим часом зв'язок буде відновлено.

Вибачте за незручності", - йдеться у повідомленні.



Повідомляють, причина - проблеми з електропостачанням на технічній площадці.



Коли інтернет з'явиться - невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку користувачі інтернет-провайдера "KiberNET" залишилися без доступу до мережі. Відомо, що інтернет також відсутній у Маневичах та Рожищі.Про це інтернет-провайдер повідомив на сторінці у Facebook."Шановні абоненти, в нас тимчасові проблеми з доступом до Інтернету через збій обладнання в магістрального оператора в Луцьку.На жаль, самі нічого зробити не можемо - залишається тільки чекати.Надіємось, що найближчим часом зв'язок буде відновлено.Вибачте за незручності", - йдеться у повідомленні.Повідомляють, причина - проблеми з електропостачанням на технічній площадці.Коли інтернет з'явиться - невідомо.

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