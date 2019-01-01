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Частина Волині залишилася без інтернету

Частина Волині залишилася без інтернету
У Луцьку користувачі інтернет-провайдера "KiberNET" залишилися без доступу до мережі. Відомо, що інтернет також відсутній у Маневичах та Рожищі.

Про це інтернет-провайдер повідомив на сторінці у Facebook.

"Шановні абоненти, в нас тимчасові проблеми з доступом до Інтернету через збій обладнання в магістрального оператора в Луцьку.
На жаль, самі нічого зробити не можемо - залишається тільки чекати.
Надіємось, що найближчим часом зв'язок буде відновлено.
Вибачте за незручності", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, причина - проблеми з електропостачанням на технічній площадці.

Коли інтернет з'явиться - невідомо.

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Теги: проблеми з Інтернетом, Волинь
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