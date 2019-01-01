Сморід у місті: у Володимирі перевірятимуть повітря на шкідливі речовини. ВІДЕО





27 серпня під стінами міської ради відбулися збори, на які прийшли активісти, депутати міської ради, члени міської екологічної комісії, представники міської влади та журналісти. Ініціював збори активіст Тарас Сватко, щоб вияснити, звідки у Володимирі-Волинському неприємний запах, пише



Журналісти БУГу дізналися під час зборів, що руки екологічної інспекції, яку у Володимирі-Волинському представляє одна людина, майже зв’язані. Для того щоб здійснити перевірки і визначити справжнє джерело смороду, потрібні дійсні причини і дозволи.



Усе, що можна і варто зробити – це перевірити повітря у міста на наявність шкідливих речовин, що і буде зроблено до кінця доби 27 серпня.



За можливості головний спеціаліст-державний інспектор відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів та атмосферного повітря вивчатиме ситуацію та здійснює об'їзд потенційно небезпечних об'єктів, повідомив під час зборів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, а також будуть здійснені певні заміри повітря.



"На сьогоднійшінй день, враховуючи гостроту питання і відсутність дійових впливів щодо перевірки відповідних підпримтств, які є потенційно небезпечними. Для того, щоб убезпечитися ми звернулися сьогодні у лабораторію. Ті дослідження, які можуть зробити у рамках нашої лабораторії, зроблять. Будуть взяті заміри в 4 місцях, де було відчутно неприємний запах. Якщо буде виявленно перевищення небезпечних речовин у повітрі, тільки тоді певні структури можуть ініціювати перевірку підприємств. Ми поінформували держпродспоживслужбу, то вони також будуть приймати відповідні міри"- розповів Ярослав Матвійчук.



Як розповів громадський активіст Тарас Сватко, питання смороду у місті піднімали і раніше. У спекотну і не тільки погоду у Володимирі-Волинському можна було відчути неприємний запах.



Відразу після завершення зборів активісти поїхали шукати джерело смороду неподалік Володимира-Волинського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському через сморід перевірятимуть повітря на небезпечні речовини.27 серпня під стінами міської ради відбулися збори, на які прийшли активісти, депутати міської ради, члени міської екологічної комісії, представники міської влади та журналісти. Ініціював збори активіст, щоб вияснити, звідки у Володимирі-Волинському неприємний запах, пише Буг Журналісти БУГу дізналися під час зборів, що руки екологічної інспекції, яку у Володимирі-Волинському представляє одна людина, майже зв’язані. Для того щоб здійснити перевірки і визначити справжнє джерело смороду, потрібні дійсні причини і дозволи.Усе, що можна і варто зробити – це перевірити повітря у міста на наявність шкідливих речовин, що і буде зроблено до кінця доби 27 серпня.За можливості головний спеціаліст-державний інспектор відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів та атмосферного повітря вивчатиме ситуацію та здійснює об'їзд потенційно небезпечних об'єктів, повідомив під час зборів перший заступник міського голови, а також будуть здійснені певні заміри повітря."На сьогоднійшінй день, враховуючи гостроту питання і відсутність дійових впливів щодо перевірки відповідних підпримтств, які є потенційно небезпечними. Для того, щоб убезпечитися ми звернулися сьогодні у лабораторію. Ті дослідження, які можуть зробити у рамках нашої лабораторії, зроблять. Будуть взяті заміри в 4 місцях, де було відчутно неприємний запах. Якщо буде виявленно перевищення небезпечних речовин у повітрі, тільки тоді певні структури можуть ініціювати перевірку підприємств. Ми поінформували держпродспоживслужбу, то вони також будуть приймати відповідні міри"- розповів Ярослав Матвійчук.Як розповів громадський активіст Тарас Сватко, питання смороду у місті піднімали і раніше. У спекотну і не тільки погоду у Володимирі-Волинському можна було відчути неприємний запах.Відразу після завершення зборів активісти поїхали шукати джерело смороду неподалік Володимира-Волинського.

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