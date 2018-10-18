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У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів

У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів
У Луцьку судили студента, який протягом трьох днів вкрав 26 номерні знаки з 26 автомобілів.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські Новини.

Під час судового засідання встановили, що студент Академії рекреаційних технологій та права з 2 по 4 вересня минулого року зняв та вкрав номерні знаки з 26 автомобілів.

Допитаний у судовому засіданні крадій свою вину визнав повністю та розкаявся у вчиненому. До слова, потерпілі підтвердили відсутність претензій до обвинуваченого.

Cуд визнав його винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік шість місяців.

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Теги: суд, Луцьк, крадіжка
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