Українцям дозволять фотографуватися на паспорт у головному уборі





Про це повідомляє



Мета постанови - адаптація законодавства України до міжнародного. Адже, тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО.



Зауважують, що попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.



Таким чином, нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах. Це спростить процес представникам різних релігійних конфесій.



Нові правила почнуть діяти з жовтня.



Водночас в силі залишаються такі вимоги до фото на паспорт - фотографування чітко анфас, чоло і обличчя - відкриті, обличчя повинно займати 70-80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об'єктив, а її очі мають бути відкриті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить з жовтня фотографуватися на паспорт у головному уборі.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на "Урядовий кур'єр".Мета постанови - адаптація законодавства України до міжнародного. Адже, тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО.Зауважують, що попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.Таким чином, нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах. Це спростить процес представникам різних релігійних конфесій.Нові правила почнуть діяти з жовтня.Водночас в силі залишаються такі вимоги до фото на паспорт - фотографування чітко анфас, чоло і обличчя - відкриті, обличчя повинно займати 70-80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об'єктив, а її очі мають бути відкриті.

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