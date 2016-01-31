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Українцям дозволять фотографуватися на паспорт у головному уборі

Українцям дозволять фотографуватися на паспорт у головному уборі
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить з жовтня фотографуватися на паспорт у головному уборі.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Мета постанови - адаптація законодавства України до міжнародного. Адже, тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО.

Зауважують, що попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.

Таким чином, нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах. Це спростить процес представникам різних релігійних конфесій.

Нові правила почнуть діяти з жовтня.

Водночас в силі залишаються такі вимоги до фото на паспорт - фотографування чітко анфас, чоло і обличчя - відкриті, обличчя повинно займати 70-80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об'єктив, а її очі мають бути відкриті.

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Теги: нові правила, паспорт українця, з жовтня
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