У селі під Луцьком горіла автівка депутата: поліція спростувала інформацію

Віталію Москвичу.



Про це повідомили у



28 серпня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у селі Боратин Луцького району. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.



Правоохоронці з’ясували, що поблизу Боратинської сільської ради загорілася автівка «Toyota Land Cruiser», яка належить 38-річному жителю Луцька, який не є депутатом цієї чи іншої сільської ради на Волині.



Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка, по завершенню якої події буде надана правова кваліфікація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин загорілась Toyota Land Cruiser. У місцевих ЗМІ раніше повідомлялось, що автомобіль належить депутату місцевої сільрадиПро це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.28 серпня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у селі Боратин Луцького району. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.Правоохоронці з’ясували, що поблизу Боратинської сільської ради загорілася автівка «Toyota Land Cruiser», яка належить 38-річному жителю Луцька, який не є депутатом цієї чи іншої сільської ради на Волині.Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка, по завершенню якої події буде надана правова кваліфікація.

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