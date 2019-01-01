У селі під Луцьком горіла автівка депутата: поліція спростувала інформацію
Сьогодні, 20:44
У селі Боратин загорілась Toyota Land Cruiser. У місцевих ЗМІ раніше повідомлялось, що автомобіль належить депутату місцевої сільради Віталію Москвичу.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
28 серпня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у селі Боратин Луцького району. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці з’ясували, що поблизу Боратинської сільської ради загорілася автівка «Toyota Land Cruiser», яка належить 38-річному жителю Луцька, який не є депутатом цієї чи іншої сільської ради на Волині.
Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка, по завершенню якої події буде надана правова кваліфікація.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
28 серпня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у селі Боратин Луцького району. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці з’ясували, що поблизу Боратинської сільської ради загорілася автівка «Toyota Land Cruiser», яка належить 38-річному жителю Луцька, який не є депутатом цієї чи іншої сільської ради на Волині.
Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка, по завершенню якої події буде надана правова кваліфікація.
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