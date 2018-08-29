29 серпня – Горіховий Спас: що не можна робити у це свято
Сьогодні, 09:29
29 серпня в народі відзначають третій Горіховий Спас. Цього дня треба обов'язково піти в церкву на богослужіння і помолитися Богу.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 серпня
– Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.
– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
Що можна робити 29 серпня
1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.
Що не можна робити 29 серпня
1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими.
2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.
3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям.
4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.
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Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 серпня
– Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.
– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
Що можна робити 29 серпня
1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.
Що не можна робити 29 серпня
1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими.
2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.
3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям.
4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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