29 серпня – Горіховий Спас: що не можна робити у це свято





Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр, - пише



Народні прикмети на 29 серпня



– Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.



– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.



– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.



Що можна робити 29 серпня



1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.



Що не можна робити 29 серпня



1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими.



2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.



3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям.



4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 серпня в народі відзначають третій Горіховий Спас. Цього дня треба обов'язково піти в церкву на богослужіння і помолитися Богу.Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр, - пише 24 канал. – Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими.2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям.4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.

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