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Волинська боксерка вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Волинська боксерка вийшла до фіналу чемпіонату Європи
Ковельчанка Тетяна Коб успішно виступає на Чемпіонаті Європи з боксу серед жінок.

З 24 по 31 серпня у Мадриді відбуваються жіночі боксерські змагання – Чемпіонат Європи-2019. Одна із найтитулованіших боксерок, ковельчанка Тетяна Коб (вагова категорія 51 кг) вкотре підтвердила свій статус найсильнішої та вийшла 1/2 чемпіонату, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

29 серпня спортсменка у вечірній програмі спарингів, в 1/4 фіналу, перемогла Каміллу Фаду з Італії та вийшла в 1/2 чемпіонату. Цим успіхом дівчина, щонайменше, гарантувала бронзову медаль у свій арсенал.

У завтрашньому фіналі Тетяна боксуватиме із турчанкою Бусе Чакіроглу. До слова, дівчата вже зустрічалися на рингу ІІ Європейських Ігор, тоді українка поступилася суперниці.


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Теги: бокс, Тетяна Коб
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