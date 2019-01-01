У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Карбишева
Сьогодні, 12:36
У Луцьку тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева, 2 з нагоди проведення урочистої посвяти у студенти.
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 по 12:00 годину за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 по 12:00 годину за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".
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