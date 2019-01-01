У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Карбишева





Відповідне Григорій Пустовіт.



Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 по 12:00 годину за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева, 2 з нагоди проведення урочистої посвяти у студенти.Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 по 12:00 годину за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".

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