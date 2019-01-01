На Волині віднайшли поклади алмазів





Те, що у надрах нашої області ростуть алмази підтвердив і заступник голови комунального підприємства «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк , повідомляють



Він зазначив, що поклади алмазів на Волині є, проте вони не мають ювелірної цінності, оскільки дуже поганої якості.



«Але дійсно в межах русл старих річок геологічна компанія віднайшла діаманти, які не мають ювелірного значення», – розповів голова «Волиньприродресурсу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є не лише поклади бурштину, але й поклади алмазів. Про алмазне родовище розповіли мешканці Маневицького району.Те, що у надрах нашої області ростуть алмази підтвердив і заступник голови комунального підприємства «Волиньприродресурс», повідомляють Волинські Новини. Він зазначив, що поклади алмазів на Волині є, проте вони не мають ювелірної цінності, оскільки дуже поганої якості.«Але дійсно в межах русл старих річок геологічна компанія віднайшла діаманти, які не мають ювелірного значення», – розповів голова «Волиньприродресурсу».

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