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На Волині віднайшли поклади алмазів

На Волині віднайшли поклади алмазів
На Волині є не лише поклади бурштину, але й поклади алмазів. Про алмазне родовище розповіли мешканці Маневицького району.

Те, що у надрах нашої області ростуть алмази підтвердив і заступник голови комунального підприємства «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк , повідомляють Волинські Новини.

Він зазначив, що поклади алмазів на Волині є, проте вони не мають ювелірної цінності, оскільки дуже поганої якості.

«Але дійсно в межах русл старих річок геологічна компанія віднайшла діаманти, які не мають ювелірного значення», – розповів голова «Волиньприродресурсу».

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Теги: поклади алмази, Волинь
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