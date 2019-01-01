Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Мешканці сіл Річица та Гута Ратнівського району на свято Успіння Пресвятої Богородиці відгуляли день народження.
На свято села головним режисером, ведучим та артистом концерту виступив завідувач сільського клубу Руслан Миронюк.
"Заходжу я в храм культури, а там - напівзруйновані стіни, дірки в стелі, розтрощені меблі, вибиті шибки! Защеміло на серці: згадав своє село, клуб, мальовничі краєвиди Річиці... З того часу і живу з думкою — зберегти все це і примножити. Хочу, щоб моє село жило і розвивалося...", - розповів Руслан Миронюк.
Два з половиною роки тому Річиця увійшла до Забродівської ОТГ, яка об'єднала 5 сільських рад Ратнівського району.
З днем села земляків привітав заступник Забродівського сільського голови Василь Мажула.
"В цьому році Річиці виповнилося 517 років. Багатою на події і складною є історія нашого славного села: в минулому воно перебувало у складі кількох держав, пережило дві світові війни... Але в усі часи тут проживали добрі і працьовиті люди. Ваша праця та оптимізм, шановні земляки, і сьогодні є запорукою щасливого майбутнього Річиці", - виступив заступник голови з привітальним словом.
З нагоди дня села пам'ятними подарунками місцевої влади нагородили Володимира Самарчука, Миколу Кушнерука, швачку Марію Середюк та ветерана лісової галузі Степана Костючика. Спеціальний приз "За небайдужість до долі села" отримав і завідувач клубу Руслан Миронюк.
Василь Мажула розповів і про перспективи Річиці: в найближчих планах місцевої влади — завершити реконструкцію приміщення дитячого садочка, побудувати лікарську амбулаторію та під’їзну дорогу до села.
Багато років поспіль громаді села Річиця допомагає народний депутат України Степан Івахів. За кошти його благодійного фонду "Патріоти Волині" в селах колишньої Річицької сільради фінансувались заходи з енергозбереження, ремонти установ соціально-культурної сфери, закуплялись меблі та інвентар. Особливу подяку своєму народному депутату люди висловлюють за підтримку односельців, мобілізованих в АТО.
На свято села Степан Івахів привітав громаду Річиці вітальною телеграмою: її зачитала помічник народного депутата Наталія Маленицька. До побажань миру, добра та достатку додалися і цінні подарунки від благодійного фонду "Патріоти Волині" для святкової лотереї.
Повідомили, розіграш призів спричинив у Річиці справжній ажіотаж: всі лотерейні квитки розкупили ще напередодні. А виграти в лотерею можна було багато чого — від потрібного в господарстві "дріб’язку" до електрочайника, сушарки для фруктів чи вентилятора від благодійного фонду "Патріоти Волині". Та найбільше поталанило багатодітній родині Семенюків, яка виграла суперприз — холодильник.
"З моїм чоловіком Сергієм ми виховуємо 4-х діток, тому така коштовна техніка аж ніяк не буде для нас зайвою, - зауважила щаслива переможниця лотереї. Дякуємо "Патріотам Волині" за такий щедрий подарунок! Емоції переповнюють: побільше б таких миттєвостей у житті", - поділилася враженнями переможниця.
Також раділи подарункам від благодійників і в Гуті: окрім холодильника в лотерею там розіграли ще й плед, вентилятор, електрочайник, пилосос та мікрохвильову піч.
На Успіння Пресвятої Богородиці представники благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" побували також в селах Краска та Кортеліси Ратнівського, Прип’ять Шацького, Текля та Брунетівка Старовижівського районів, де привітали жителів з днем села та передали призи для святкової лотереї.
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На свято села головним режисером, ведучим та артистом концерту виступив завідувач сільського клубу Руслан Миронюк.
"Заходжу я в храм культури, а там - напівзруйновані стіни, дірки в стелі, розтрощені меблі, вибиті шибки! Защеміло на серці: згадав своє село, клуб, мальовничі краєвиди Річиці... З того часу і живу з думкою — зберегти все це і примножити. Хочу, щоб моє село жило і розвивалося...", - розповів Руслан Миронюк.
Два з половиною роки тому Річиця увійшла до Забродівської ОТГ, яка об'єднала 5 сільських рад Ратнівського району.
З днем села земляків привітав заступник Забродівського сільського голови Василь Мажула.
"В цьому році Річиці виповнилося 517 років. Багатою на події і складною є історія нашого славного села: в минулому воно перебувало у складі кількох держав, пережило дві світові війни... Але в усі часи тут проживали добрі і працьовиті люди. Ваша праця та оптимізм, шановні земляки, і сьогодні є запорукою щасливого майбутнього Річиці", - виступив заступник голови з привітальним словом.
З нагоди дня села пам'ятними подарунками місцевої влади нагородили Володимира Самарчука, Миколу Кушнерука, швачку Марію Середюк та ветерана лісової галузі Степана Костючика. Спеціальний приз "За небайдужість до долі села" отримав і завідувач клубу Руслан Миронюк.
Василь Мажула розповів і про перспективи Річиці: в найближчих планах місцевої влади — завершити реконструкцію приміщення дитячого садочка, побудувати лікарську амбулаторію та під’їзну дорогу до села.
Багато років поспіль громаді села Річиця допомагає народний депутат України Степан Івахів. За кошти його благодійного фонду "Патріоти Волині" в селах колишньої Річицької сільради фінансувались заходи з енергозбереження, ремонти установ соціально-культурної сфери, закуплялись меблі та інвентар. Особливу подяку своєму народному депутату люди висловлюють за підтримку односельців, мобілізованих в АТО.
На свято села Степан Івахів привітав громаду Річиці вітальною телеграмою: її зачитала помічник народного депутата Наталія Маленицька. До побажань миру, добра та достатку додалися і цінні подарунки від благодійного фонду "Патріоти Волині" для святкової лотереї.
Повідомили, розіграш призів спричинив у Річиці справжній ажіотаж: всі лотерейні квитки розкупили ще напередодні. А виграти в лотерею можна було багато чого — від потрібного в господарстві "дріб’язку" до електрочайника, сушарки для фруктів чи вентилятора від благодійного фонду "Патріоти Волині". Та найбільше поталанило багатодітній родині Семенюків, яка виграла суперприз — холодильник.
"З моїм чоловіком Сергієм ми виховуємо 4-х діток, тому така коштовна техніка аж ніяк не буде для нас зайвою, - зауважила щаслива переможниця лотереї. Дякуємо "Патріотам Волині" за такий щедрий подарунок! Емоції переповнюють: побільше б таких миттєвостей у житті", - поділилася враженнями переможниця.
Також раділи подарункам від благодійників і в Гуті: окрім холодильника в лотерею там розіграли ще й плед, вентилятор, електрочайник, пилосос та мікрохвильову піч.
На Успіння Пресвятої Богородиці представники благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" побували також в селах Краска та Кортеліси Ратнівського, Прип’ять Шацького, Текля та Брунетівка Старовижівського районів, де привітали жителів з днем села та передали призи для святкової лотереї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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