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Верховна Рада звільнила генпрокурора Юрія Луценка. ВІДЕО

Верховна Рада звільнила генпрокурора Юрія Луценка. ВІДЕО
Нова Верховна Рада звільнила з посади генерального прокурора України Юрія Луценка. "За" - 317 голосів.

Подання на звільнення до Ради подав президент, Луценко також написав заяву, - повідомляє ТСН.

Ще 11 червня президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення Луценка з посади генпрокурора. Документ передали для розгляду до парламенту. Сам Луценко назвав його незаконним. 3 липня Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради із проханням розглянути його подання на звільнення Луценка. Проте нардепи попереднього скликання так і не ухвалили рішення про звільнення.

21 липня Зеленський заявив, що Луценко точно не буде очолювати Генпрокуратуру в подальшому.

23 липня глава держави Зеленський назвав кандидатом на посаду генпрокурора заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

У перший день роботи нової Верховної Ради, 29 серпня, стало відомо, що Луценко сам написав заяву на звільнення з посади, про що пообіцяв раніше.

Раніше Луценко повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ", що після відставки планує днів 10 відпочити, а потім займеться політичною діяльністю.

"Зрозуміло, що, втративши посаду, яка мене стримувала і обмежувала, я займуся нею (політикою) більш ретельно. Чи буду я займатися партійною діяльністю? Поки що не вирішив", — зазначив Луценко.
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Зазначимо, що 29 серпня відбувається перше засідання новообраної Верховної Ради. Протягом цього робочого дня парламентарі пообіцяли

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Теги: Юрій Луценко, звільнення
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