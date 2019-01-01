Парламент призначив нового генпрокурора

Верховна Рада сьогодні, 29 серпня, під час першого пленарного засідання проголосувала за призначення генеральним прокурором заступника голови Офісу президентаЗа його кандидатуру проголосували 312 народних обранців, - повідомляє ТСН.У 2013-2014 роках Рябошапка очолював Департамент аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна, був заступником міністра юстиції в уряді, працював заступником міністра юстиції (від 19 березня 2014-го), член Національної агенції з питань запобігання корупції – пішов з посади члена НАЗК у червні 2017 року. Рябошапка – заслужений юрист України, був нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів. На виборах 2019 року був радником Володимира Зеленського.Призначили Рябошапку після відставки Юрія Луценка. Заяву про звільнення він написав 29 серпня.