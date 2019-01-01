Парламент призначив нового генпрокурора
Сьогодні, 01:04
Верховна Рада сьогодні, 29 серпня, під час першого пленарного засідання проголосувала за призначення генеральним прокурором заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапки.
За його кандидатуру проголосували 312 народних обранців, - повідомляє ТСН.
У 2013-2014 роках Рябошапка очолював Департамент аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна, був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка, працював заступником міністра юстиції (від 19 березня 2014-го), член Національної агенції з питань запобігання корупції – пішов з посади члена НАЗК у червні 2017 року. Рябошапка – заслужений юрист України, був нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів. На виборах 2019 року був радником Володимира Зеленського.
Призначили Рябошапку після відставки Юрія Луценка. Заяву про звільнення він написав 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За його кандидатуру проголосували 312 народних обранців, - повідомляє ТСН.
У 2013-2014 роках Рябошапка очолював Департамент аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна, був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка, працював заступником міністра юстиції (від 19 березня 2014-го), член Національної агенції з питань запобігання корупції – пішов з посади члена НАЗК у червні 2017 року. Рябошапка – заслужений юрист України, був нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів. На виборах 2019 року був радником Володимира Зеленського.
Призначили Рябошапку після відставки Юрія Луценка. Заяву про звільнення він написав 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Парламент призначив нового генпрокурора
Сьогодні, 01:04
Верховна Рада звільнила генпрокурора Юрія Луценка. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хто такі «шерифи», які працюватимуть у волинських громадах
29 серпень, 23:33
Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО
29 серпень, 22:55
Медіа