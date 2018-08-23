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Що у декларації нового прем'єр-міністра України

Що у декларації нового прем'єр-міністра України
Новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук задекларував майже 2 мільйони гривень доходів за минулий рік та членство у кількох громадських об’єднаннях.

Про це йдеться у його декларації за 2018 рік, - пише ТСН.

Гончарук зазначив, що має право на користування квартирою у Чернігові площею 71 кв.м., а також орендує квартиру у Києві площею 78 кв.м.

Автомобіль у Гончарука ще 2011 року – це Jaguar X-Type. Окрім цього, прем’єр вказав корпоративні права у компаніях "Садове товариство "Астрон" та Global Health Resolutuion Participation B.V.

За минулий рік Гончарук заробив близько 1,85 мільйона гривень, з яких 1,78 мільйона є доходом від зайняття підприємницькою діяльністю. 60 тисяч гривень він заробив в "Офісі ефективного регулювання". Також новий прем’єр вказав майже 160 тисяч гривень у банках та 100 тисяч гривень готівкою, 84 тисячі доларів та 36 тисяч євро.

Окремо Гончарук вказав, що є членом громадських об’єднань "Сила людей", "Офіс ефективного регулювання" та "Люди важливі". В "Офісі ефективного регулювання" він зазначив, що є головою правління.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Олексія Гончарука прем’єр-міністром України. За це проголосували 290 депутатів.

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Теги: прем’єр-міністр, Олексій Гончарук
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