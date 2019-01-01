На Волині побили чоловіка та викрали у нього сумку з чималою сумою





Так, учора, 29 серпня, до Маневицького відділу поліції звернувся 32-річний житель цього ж району, - інформує



Чоловік повідомив, що близько 1-ї години ночі поблизу місцевого клубу в одному із сіл Маневицького району його побили та відібрали сумку, у котрій знаходилися 200 доларів США, 300 гривень та документи.



Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння злочину 29-річного місцевого жителя. Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть законному власнику.



Зазначають, слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.



Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня у райцентрі Іваничі поліцейські викрили місцевого жителя у вчиненні грабежу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Маневицького району побили чоловіка та відібрали у нього сумку з великою сумою грошей та особистими документами.Так, учора, 29 серпня, до Маневицького відділу поліції звернувся 32-річний житель цього ж району, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. Чоловік повідомив, що близько 1-ї години ночі поблизу місцевого клубу в одному із сіл Маневицького району його побили та відібрали сумку, у котрій знаходилися 200 доларів США, 300 гривень та документи.Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння злочину 29-річного місцевого жителя. Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть законному власнику.Зазначають, слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня у райцентрі Іваничі поліцейські викрили місцевого жителя у вчиненні грабежу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію