Лучанка несподівано «виграла» квартиру
Сьогодні, 13:41
Лучанка отримала несподіване смс-повідомлення, у якій йшлося про те, що вона стала "володаркою" квартири.
Про цю ситуацію вона розповіла ВолиньUA.
"Отримала дуже цікаве смс.. Уже не вперше) Вирішила подзвонити, але з іншого номеру.. Мене наполегливо просили перенабрати з того мобільного телефону, на який була скинута смс. Але ж яка різниця..? Знову ж таки мене перебивали та говорили на підвищених тонах. Дивлячись на те, що я не збираюся набирати з відповідного номера телефону дзвінок різко обірвався", - розповідає жінка.
Зайшовши на сайт, який був вказаний в смс, лучанка помітила свій мобільний серед переможців, після того є кнопка "Заповнити анкету", у які потрібно вказати свої дані та ще й паспорт та ІПН.
Вочевидь, у такий спосіб діють шахраї.
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Про цю ситуацію вона розповіла ВолиньUA.
"Отримала дуже цікаве смс.. Уже не вперше) Вирішила подзвонити, але з іншого номеру.. Мене наполегливо просили перенабрати з того мобільного телефону, на який була скинута смс. Але ж яка різниця..? Знову ж таки мене перебивали та говорили на підвищених тонах. Дивлячись на те, що я не збираюся набирати з відповідного номера телефону дзвінок різко обірвався", - розповідає жінка.
Зайшовши на сайт, який був вказаний в смс, лучанка помітила свій мобільний серед переможців, після того є кнопка "Заповнити анкету", у які потрібно вказати свої дані та ще й паспорт та ІПН.
Вочевидь, у такий спосіб діють шахраї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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