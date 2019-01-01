Лучанка несподівано «виграла» квартиру





Про цю ситуацію вона розповіла



"Отримала дуже цікаве смс.. Уже не вперше) Вирішила подзвонити, але з іншого номеру.. Мене наполегливо просили перенабрати з того мобільного телефону, на який була скинута смс. Але ж яка різниця..? Знову ж таки мене перебивали та говорили на підвищених тонах. Дивлячись на те, що я не збираюся набирати з відповідного номера телефону дзвінок різко обірвався", - розповідає жінка.



Зайшовши на сайт, який був вказаний в смс, лучанка помітила свій мобільний серед переможців, після того є кнопка "Заповнити анкету", у які потрібно вказати свої дані та ще й паспорт та ІПН.



Вочевидь, у такий спосіб діють шахраї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка отримала несподіване смс-повідомлення, у якій йшлося про те, що вона стала "володаркою" квартири.Про цю ситуацію вона розповіла ВолиньUA "Отримала дуже цікаве смс.. Уже не вперше) Вирішила подзвонити, але з іншого номеру.. Мене наполегливо просили перенабрати з того мобільного телефону, на який була скинута смс. Але ж яка різниця..? Знову ж таки мене перебивали та говорили на підвищених тонах. Дивлячись на те, що я не збираюся набирати з відповідного номера телефону дзвінок різко обірвався", - розповідає жінка.Зайшовши на сайт, який був вказаний в смс, лучанка помітила свій мобільний серед переможців, після того є кнопка "Заповнити анкету", у які потрібно вказати свої дані та ще й паспорт та ІПН.Вочевидь, у такий спосіб діють шахраї.

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