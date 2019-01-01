У Володимирі може з’явитися новий секретар міської ради
Сьогодні, 14:45
У Володимир-Волинській міській раді може з’явитися новий секретар ради, який замінить на цій посаді затриманого на хабарі Олега Свідерського.
Про це інформує «ВолиньUA».
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За інсайдерською інформацією видання «ВолиньUA» мер міста активно опитує депутатів та схиляє їх до кандидатури Андрія Гудима - депутата від ВО «Батьківщина».
Втім, якщо кандидатуру Андрія Гудима не підтримають депутати, Саганюк може запропонувати іншу людину і, ймовірно, ним стане, вигнаний зі «Свободи» Сергій Коба.
Відтак, найближча сесія міської ради покаже чи матиме місто нового секретаря ради.
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Про це інформує «ВолиньUA».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, відсторонили від роботи
За інсайдерською інформацією видання «ВолиньUA» мер міста активно опитує депутатів та схиляє їх до кандидатури Андрія Гудима - депутата від ВО «Батьківщина».
Втім, якщо кандидатуру Андрія Гудима не підтримають депутати, Саганюк може запропонувати іншу людину і, ймовірно, ним стане, вигнаний зі «Свободи» Сергій Коба.
Відтак, найближча сесія міської ради покаже чи матиме місто нового секретаря ради.
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