У Володимирі може з’явитися новий секретар міської ради

Олега Свідерського.



Про це інформує



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, відсторонили від роботи



За інсайдерською інформацією видання «ВолиньUA» мер міста активно опитує депутатів та схиляє їх до кандидатури Андрія Гудима - депутата від ВО «Батьківщина».



Втім, якщо кандидатуру Андрія Гудима не підтримають депутати, Саганюк може запропонувати іншу людину і, ймовірно, ним стане, вигнаний зі «Свободи» Сергій Коба.



Відтак, найближча сесія міської ради покаже чи матиме місто нового секретаря ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинській міській раді може з’явитися новий секретар ради, який замінить на цій посаді затриманого на хабаріПро це інформує «ВолиньUA» За інсайдерською інформацією видання «ВолиньUA» мер міста активно опитує депутатів та схиляє їх до кандидатури- депутата від ВО «Батьківщина».Втім, якщо кандидатуру Андрія Гудима не підтримають депутати, Саганюк може запропонувати іншу людину і, ймовірно, ним стане, вигнаний зі «Свободи»Відтак, найближча сесія міської ради покаже чи матиме місто нового секретаря ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію