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У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО

У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
Патрульна поліція Волинської області поповнилась новими працівниками.

Про це повідомили у пресслужбі патрульних у Facebook.

Урочистий захід відбувся з нагоди закріплення спеціальних жетонів новоприйнятих працівників патрульної поліції у Волинській області.

«Від сьогодні ваше найголовніше завдання з честю та обов’язком нести звання поліцейського, адже від сьогоднішнього дня ви будете оберігати країну, ви будете оберігати своїх батьків та близьких.
Я завжди буду з вами, буду підтримувати вас і тільки спільними кроками ми досягнемо успіху» - виступив з вітальним словом начальник управління патрульної поліції Андрій Крутень.

Також на урочистості завітав начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області полковник поліції Олег Кічук, який привітав від
себе та відділку поліції молодих працівників та побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі та сімейного затишку, адже у кожного правоохоронця є близькі, котрі очікують на його повернення зі служби.

Також нагадують, що триває набір до лав патрульної поліції Волинської області. Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції: http://anketa.patrol.police.gov.ua/.
Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/jobs.

У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульний
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