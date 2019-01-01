У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульних у Facebook.



Урочистий захід відбувся з нагоди закріплення спеціальних жетонів новоприйнятих працівників патрульної поліції у Волинській області.



«Від сьогодні ваше найголовніше завдання з честю та обов’язком нести звання поліцейського, адже від сьогоднішнього дня ви будете оберігати країну, ви будете оберігати своїх батьків та близьких.

Я завжди буду з вами, буду підтримувати вас і тільки спільними кроками ми досягнемо успіху» - виступив з вітальним словом начальник управління патрульної поліції Андрій Крутень.



Також на урочистості завітав начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області полковник поліції Олег Кічук, який привітав від

себе та відділку поліції молодих працівників та побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі та сімейного затишку, адже у кожного правоохоронця є близькі, котрі очікують на його повернення зі служби.



Також нагадують, що триває набір до лав патрульної поліції Волинської області. Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції:

Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за посиланням:





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