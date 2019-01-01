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31 серпня на Волині: гортаючи календар

31 серпня на Волині: гортаючи календар
31 серпня день народження відзначає Сергій Чабан (на фото) - у минулому український футболіст, воротар та тренер луцької "Волині" Сергій Чабан.

Також цього дня день народження у волинської журналістки Людмили Приймачук та ведучий Сергій Абрамчук.

За православним календарем 31 серпня іменини відзначають Георгій, Денисій, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Макарій та Флор.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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