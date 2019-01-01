Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села

Ярослав Карпук, срібний призер проєкту «Голос. Діти», заспівав на малій батьківщині свого батька – у Прип'яті на Дні села.



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Сам хлопець родом зі Старої Вижівки, і вже у 14 років став зіркою п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів. А нещодавно співак потрапив у світовий ТОП кращих виконавців дитячого «Голосу».



Неймовірний голос та майстерне виконання двох світових хітів – пісні «Can’t help falling in love» та «Human» (на цю пісню хлопець та його команда нещодавно також відзняли відеокавер), а також українських – «Молитву» і «Струмочок» – глядачі зустріли гучними оплесками та вигуками «Браво!».



На сцені Ярослав зізнався, що був дуже радий заспівати на малій батьківщині свого батька, звідки родом – його дідусь та бабуся. Щиро подякував артисту староста села Іван Гінчук, побажавши юнакові стати справжньою зіркою не лише української, а й світової сцени. Адже перші кроки в цьому напрямку уже зроблені. А жителі села будуть гордитися, що саме у невеликому поліському селі – родинні корені зірки.



А вже після сцени на Ярослава чекала справжня фотосесія біля сільського будинку культури з численними прихильницями таланту хлопця. Не втримався навіть староста села Іван Гінчук, зажадавши і собі фото на задку, та учасниці колективу «Марічка» із села Мельники, колективу Прип'ятського сільського будинку культури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , срібний призер проєкту «Голос. Діти», заспівав на малій батьківщині свого батька – у Прип'яті на Дні села.Про це інформує Район.Шацьк Сам хлопець родом зі Старої Вижівки, і вже у 14 років став зіркою п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів. А нещодавно співак потрапив у світовий ТОП кращих виконавців дитячого «Голосу».Неймовірний голос та майстерне виконання двох світових хітів – пісні «Can’t help falling in love» та «Human» (на цю пісню хлопець та його команда нещодавно також відзняли відеокавер), а також українських – «Молитву» і «Струмочок» – глядачі зустріли гучними оплесками та вигуками «Браво!».На сцені Ярослав зізнався, що був дуже радий заспівати на малій батьківщині свого батька, звідки родом – його дідусь та бабуся. Щиро подякував артисту староста села, побажавши юнакові стати справжньою зіркою не лише української, а й світової сцени. Адже перші кроки в цьому напрямку уже зроблені. А жителі села будуть гордитися, що саме у невеликому поліському селі – родинні корені зірки.А вже після сцени на Ярослава чекала справжня фотосесія біля сільського будинку культури з численними прихильницями таланту хлопця. Не втримався навіть староста села Іван Гінчук, зажадавши і собі фото на задку, та учасниці колективу «Марічка» із села Мельники, колективу Прип'ятського сільського будинку культури.

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