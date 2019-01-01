вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села

Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Ярослав Карпук, срібний призер проєкту «Голос. Діти», заспівав на малій батьківщині свого батька – у Прип'яті на Дні села.

Про це інформує Район.Шацьк.

Сам хлопець родом зі Старої Вижівки, і вже у 14 років став зіркою п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів. А нещодавно співак потрапив у світовий ТОП кращих виконавців дитячого «Голосу».

Неймовірний голос та майстерне виконання двох світових хітів – пісні «Can’t help falling in love» та «Human» (на цю пісню хлопець та його команда нещодавно також відзняли відеокавер), а також українських – «Молитву» і «Струмочок» – глядачі зустріли гучними оплесками та вигуками «Браво!».

На сцені Ярослав зізнався, що був дуже радий заспівати на малій батьківщині свого батька, звідки родом – його дідусь та бабуся. Щиро подякував артисту староста села Іван Гінчук, побажавши юнакові стати справжньою зіркою не лише української, а й світової сцени. Адже перші кроки в цьому напрямку уже зроблені. А жителі села будуть гордитися, що саме у невеликому поліському селі – родинні корені зірки.

А вже після сцени на Ярослава чекала справжня фотосесія біля сільського будинку культури з численними прихильницями таланту хлопця. Не втримався навіть староста села Іван Гінчук, зажадавши і собі фото на задку, та учасниці колективу «Марічка» із села Мельники, колективу Прип'ятського сільського будинку культури.

Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День села, Голос, Ярослав Карпук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:20
Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися
Сьогодні, 17:11
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Сьогодні, 16:51
На Волині знайшли контрабандні цигарки, які заховали у вагоні з чорною рудою
Сьогодні, 16:46
На стоянці знайшли автівку з тілом всередині
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО
29 серпень, 19:21
Волинський «Елвіс» потрапив до світового ТОПу співаків «Голос.Діти». ВІДЕО Волинський «Елвіс» потрапив до світового ТОПу співаків «Голос.Діти». ВІДЕО
26 серпень, 15:26
«Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО «Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО
18 серпень, 05:36
Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках
08 серпень, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:20
 0
Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися
Сьогодні, 17:11
 0
Учасник світового топу кращих виконавців дитячого «Голосу» підкорив волинян на День села
Сьогодні, 16:51
 0
На Волині знайшли контрабандні цигарки, які заховали у вагоні з чорною рудою
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿