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Курс валют у Луцьку на 2 вересня

Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.988, а продаж - 25.354.

Євро при купівлі становить - 27.534, продажу - 28.089.

Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.089, продаж - 6.553.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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