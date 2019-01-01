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На Волині легковик збив 10-річну дівчинку: деталі інциденту

На Волині легковик збив 10-річну дівчинку: деталі інциденту
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій легковик Volkswagen Caddy збив 10-річну дитину.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія трапилась 31 серпня.

За кермом транспортного засобу перебував 65-річний житель Нововолинського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 10-річну місцеву жительку, котра перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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Коментарі 1
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В нас в області новий район????? Нововолинський???!!! "Браво" ВолиньPost!!!
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