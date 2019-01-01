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Покарали трьох волинян, які палили траву

Покарали трьох волинян, які палили траву
У Камінь-Каширському районі до відповідальності притягнули трьох громадян, які спалювали суху рослинність.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

З метою запобігання пожежам на торф’яниках та у лісах через необережне поводження громадян з вогнем під час прибирання сухої рослинності на своїх земельних ділянках, рятувальники спільно з фахівцями екологічної інспекції та полії проводять профілактичні рейди населеними пунктами.

Громадянам, яких виявили за спалюванням сухої рослинності або післяжнивних залишків, роз’яснюють, яку шкоду довкіллю та здоров’ю громадян завдають продукти горіння від багать на полях навколо населених пунктів, а також небезпеку порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до загорань будинків та споруд.

Так, рятувальники Камінь-Каширського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській провели низку рейдів вихідними днями, проінструктували правилам пожежної безпеки понад півсотні мешканців району. Під час проведення рейду екологами виявили та притягнули до адміністративної відповідальності трьох паліїв сухої рослинності.

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Теги: пожежа, трава, Волинь
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