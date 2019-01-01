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В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО

В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
У перший осінній день в селі Столинські Смоляри відзначали День старостинства.

На свято зібралось чимало жителів та гостей - пише Кордон.

З вітальним словом до присутніх звернулась заступник сільського голови Олена Пасаман, яка побажала всім достатку, злагоди, миру та гарного святкування.

Приємні враження дарували місцеві аматори сцени та гості свята, які виконали віночок українських пісень. А юні виконавці порадували гостей віршованим виступом.Чимало жителів села отримали нагороди у різних номінаціях, які вручив директор КЗ «Центр КДСТ» Павло Москалюк.

Особливої уваги заслуговує спортивна програма. Подивитися на «Козацькі розваги» зібралося чимало глядачів, які активно вболівали за свої команди.

В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО
В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО

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Теги: Столинські Смоляри, козацький фестиваль, свято
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