В селі на Волині провели козацький фестиваль. ФОТО





На свято зібралось чимало жителів та гостей - пише



З вітальним словом до присутніх звернулась заступник сільського голови Олена Пасаман, яка побажала всім достатку, злагоди, миру та гарного святкування.



Приємні враження дарували місцеві аматори сцени та гості свята, які виконали віночок українських пісень. А юні виконавці порадували гостей віршованим виступом.Чимало жителів села отримали нагороди у різних номінаціях, які вручив директор КЗ «Центр КДСТ» Павло Москалюк.



Особливої уваги заслуговує спортивна програма. Подивитися на «Козацькі розваги» зібралося чимало глядачів, які активно вболівали за свої команди.





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