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Як не стати жертвою кліща: прості і корисні поради

Як не стати жертвою кліща: прості і корисні поради
Щоб не стати жертвою кліща, варто дотримуватись кількох простих порад – регулярно косити траву вдома, правильно підбирати одяг, ретельно оглядати тіло та перевіряти усі речі.

Про основні заходи безпеки повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Зокрема, радять регулярно косити траву у своєму дворі вдома або на дачі, адже кліщі, як правило, живуть неподалік лісів і полів.

Подбати про одяг на природу чи прогулянку у парку. Переконують, що варто одягати щось на голову, світлий однотонний одяг з довгими рукавами і довгі штани, які щільно облягають тіло, адже на світлому легше виявити кліща, а одяг, що облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру.

Оглядати себе, дітей та домашніх улюбленців на предмет кліщів. Огляд варто повторювати кожні 2 години прогулянки та після того, як повернулись додому. Також перевіряти усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.

На природі для відпочинку краще очистити місце від сухої трави, гілок, хмизу.

Використовувати для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.

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Теги: кліщі, комахи, поради, як не стати жертвою кліща, Волинь
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