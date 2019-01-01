Як не стати жертвою кліща: прості і корисні поради





Про основні заходи безпеки



Зокрема, радять регулярно косити траву у своєму дворі вдома або на дачі, адже кліщі, як правило, живуть неподалік лісів і полів.



Подбати про одяг на природу чи прогулянку у парку. Переконують, що варто одягати щось на голову, світлий однотонний одяг з довгими рукавами і довгі штани, які щільно облягають тіло, адже на світлому легше виявити кліща, а одяг, що облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру.



Оглядати себе, дітей та домашніх улюбленців на предмет кліщів. Огляд варто повторювати кожні 2 години прогулянки та після того, як повернулись додому. Також перевіряти усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше.



На природі для відпочинку краще очистити місце від сухої трави, гілок, хмизу.



Використовувати для захисту від цих небезпечних комах аерозолі та креми, які відлякують кліщів.



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