Попросив подзвонити і втік з телефоном: у Луцьку чоловік став жертвою шахрая

У Луцьку чоловік вкрав телефон у перехожого.Так, 2 вересня, до поліції із заявою про шахрайство звернувся 55-річний житель Нововолинська, - пише ГУПН Волинської області.Чоловік повідомив, що у неділю, 1 вересня, на вулиці Сільській у Луцьку незнайомець під приводом телефонного дзвінка заволодів його мобільним телефоном «Huawei». Сума завданих заявнику матеріальних збитків становить 6 тис. грн.Поліцейські встановили причетність до вчинення шахрайства 36-річного місцевого жителя.Слідчі Луцького відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або штраф у розмірі 850 грн. чи громадські роботи на строк до 240 годин.