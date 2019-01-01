Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 13:36
На Волині розшукують 50-річного Шпака Івана Михайловича, який поїхав у травні на заробітки у Польщу і зник.
Про це у спільноті "Іваничі" написав Вова Грищук.
Так, житель смт. Іваничі, який проживає на вулиці Валова 46, поїхав 18 травня у Польщу, перетнувши пункт пропуску "Устилуг", на заробітки та до цього часу не повернувся.
Просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування вищевказаного громадянина на номери 0931271036 , 0668331368.
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Про це у спільноті "Іваничі" написав Вова Грищук.
Так, житель смт. Іваничі, який проживає на вулиці Валова 46, поїхав 18 травня у Польщу, перетнувши пункт пропуску "Устилуг", на заробітки та до цього часу не повернувся.
Просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування вищевказаного громадянина на номери 0931271036 , 0668331368.
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