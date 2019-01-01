Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО

Шпака Івана Михайловича, який поїхав у травні на заробітки у Польщу і зник.



Про це у Вова Грищук.



Так, житель смт. Іваничі, який проживає на вулиці Валова 46, поїхав 18 травня у Польщу, перетнувши пункт пропуску "Устилуг", на заробітки та до цього часу не повернувся.



Просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування вищевказаного громадянина на номери 0931271036 , 0668331368.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 50-річного, який поїхав у травні на заробітки у Польщу і зник.Про це у спільноті "Іваничі" написавТак, житель смт. Іваничі, який проживає на вулиці Валова 46, поїхав 18 травня у Польщу, перетнувши пункт пропуску "Устилуг", на заробітки та до цього часу не повернувся.Просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування вищевказаного громадянина на номери 0931271036 , 0668331368.

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