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Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
На Волині розшукують 50-річного Шпака Івана Михайловича, який поїхав у травні на заробітки у Польщу і зник.

Про це у спільноті "Іваничі" написав Вова Грищук.

Так, житель смт. Іваничі, який проживає на вулиці Валова 46, поїхав 18 травня у Польщу, перетнувши пункт пропуску "Устилуг", на заробітки та до цього часу не повернувся.

Просять надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування вищевказаного громадянина на номери 0931271036 , 0668331368.

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО


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Теги: розшук, волинянин, заробітки
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