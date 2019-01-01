Лучанин, в якого знайшли амфетамін, займався збутом особливо великих партій наркотиків
Сьогодні, 14:31
У Луцьку викрили наркоторговця, який розповсюджував психотропні речовини на території області.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Чоловік замовляв особливо великі партії психотропних речовин через Інтернет та в подальшому реалізовував психотропи на території області. Оперативники управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області викрили лучанина після отримання чергової оптової партії амфетаміну в спеціально замаскованій посилці. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами чорного ринку становить понад 40 000 грн.
Зазначають, що раніше на Волині поліцейські припинили незаконну діяльність злочинної групи, котра займалася збутом психотропних речовин через мережу Інтернет.
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Про це повідомили у пресслужбі Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Чоловік замовляв особливо великі партії психотропних речовин через Інтернет та в подальшому реалізовував психотропи на території області. Оперативники управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області викрили лучанина після отримання чергової оптової партії амфетаміну в спеціально замаскованій посилці. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами чорного ринку становить понад 40 000 грн.
Зазначають, що раніше на Волині поліцейські припинили незаконну діяльність злочинної групи, котра займалася збутом психотропних речовин через мережу Інтернет.
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