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На сцені під час виступу загинула молода співачка

На сцені під час виступу загинула молода співачка
Популярна в Іспанії співачка Джоанна Сайнс трагічно загинула, виступаючи на одній сцені з колективом Super Hollywood Orchestra.

Як повідомляє австралійський ресурсnews.com.au, під час виступу 30-річної артистки вибухнув піротехнічний картридж і потрапив їй прямо в живіт, - пише видання Сьогодні.

Внаслідок події дівчина на очах у глядачів впала і втратила свідомість. Її терміново госпіталізували, але в лікарні Джоанна померла від завданих травм.

На сторінці колективу Super Hollywood Orchestra в Facebook опублікована новина про трагічну загибель зірки. Фанати приносять співчуття рідним і близьким з приводу смерті Джоани Сайнс. Співачка була головною танцівницею і хореографом колективу.

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Теги: смерть, співачка
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