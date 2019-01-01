На Волині під час святкування хрестин отруїлось 14 людей
Сьогодні, 17:43
У магазині-кафе «Олеся», що знаходиться в селі Залізниця Любешівського району, отруїлись люди.
Так, упродовж 1-3 вересня у Любешівську центральну районну лікарню звернулося 14 осіб (з них двоє дітей до 15 років) з розладами шлунково-кишкового тракту, - пише газета "Нове життя".
Як з’ясувалося, всі вони попередньо відвідували та вживали продукцію під час святкування хрестин у магазині-кафе «Олеся», що в Залізниці.
"Попередній діагноз – «Гострий гастроентероколіт", - повідомила Олена Іванчук, завідувачка Любешівського районного лабораторного відділення.
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Наразі лабораторне відділення проводить протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації спалаху, а також з’ясовуються причини та обставини, що послужили виникненню спалаху.
До завершення епідрозслідування керівництво закладу «Олеся» із третього вересня призупинило роботу кафе.
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Так, упродовж 1-3 вересня у Любешівську центральну районну лікарню звернулося 14 осіб (з них двоє дітей до 15 років) з розладами шлунково-кишкового тракту, - пише газета "Нове життя".
Як з’ясувалося, всі вони попередньо відвідували та вживали продукцію під час святкування хрестин у магазині-кафе «Олеся», що в Залізниці.
"Попередній діагноз – «Гострий гастроентероколіт", - повідомила Олена Іванчук, завідувачка Любешівського районного лабораторного відділення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому «Базиліку» отруїлися люди
Наразі лабораторне відділення проводить протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації спалаху, а також з’ясовуються причини та обставини, що послужили виникненню спалаху.
До завершення епідрозслідування керівництво закладу «Олеся» із третього вересня призупинило роботу кафе.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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