На Волині під час святкування хрестин отруїлось 14 людей





Так, упродовж 1-3 вересня у Любешівську центральну районну лікарню звернулося 14 осіб (з них двоє дітей до 15 років) з розладами шлунково-кишкового тракту, - пише газета



Як з’ясувалося, всі вони попередньо відвідували та вживали продукцію під час святкування хрестин у магазині-кафе «Олеся», що в Залізниці.



"Попередній діагноз – «Гострий гастроентероколіт", - повідомила Олена Іванчук, завідувачка Любешівського районного лабораторного відділення.



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Наразі лабораторне відділення проводить протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації спалаху, а також з’ясовуються причини та обставини, що послужили виникненню спалаху.



До завершення епідрозслідування керівництво закладу «Олеся» із третього вересня призупинило роботу кафе.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У магазині-кафе «Олеся», що знаходиться в селі Залізниця Любешівського району, отруїлись люди.Так, упродовж 1-3 вересня у Любешівську центральну районну лікарню звернулося 14 осіб (з них двоє дітей до 15 років) з розладами шлунково-кишкового тракту, - пише газета "Нове життя". Як з’ясувалося, всі вони попередньо відвідували та вживали продукцію під час святкування хрестин у магазині-кафе «Олеся», що в Залізниці."Попередній діагноз – «Гострий гастроентероколіт", - повідомила Олена Іванчук, завідувачка Любешівського районного лабораторного відділення.Наразі лабораторне відділення проводить протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації спалаху, а також з’ясовуються причини та обставини, що послужили виникненню спалаху.До завершення епідрозслідування керівництво закладу «Олеся» із третього вересня призупинило роботу кафе.

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