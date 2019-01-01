Волиньрада хоче продати колишній обкомівський готель «Круча»





Про це розповіла голова облради Ірина Вахович в інтерв’ю виданню

За її словами, найближча сесія облради розглядатиме низку майнових питань, а серед майна комунальної власності є таке, яке доречно продати, а не утримувати. Зокрема, і приміщення колишнього готелю на Дубнівській.



Раніше ця споруда перебувала на балансі Луцького медколеджу, згодом її передали на баланс КП «Волиньприродресурс».



«Ми будемо робити всі підготовчі документи для того, щоб це майно продавати з аукціону. Уже можете цей посил давати: хто має бажання, хай цікавиться. Там є можливості туристичні, рекреаційні… Запрошуємо інвестора: хто дорожче дасть, тому і продамо», - каже Ірина Вахович.



Наразі майно у не дуже хорошому стані, в будинку протікає дах, він охороняється.



Свого часу були пропозиції облаштувати у цьому місці навчальний корпус коледжу, лікарську амбулаторію, центр реабілітації. До занепаду там був профілакторій Луцького водоканалу.



Довідково. Історія будівлі, яка відома під назвою «Круча» тягнеться із 70-х років. Будували "Кручу" при секретареві Волинського обкому Леонідові Палажченку. Початок будівництва припадає на 1978 рік, а здавали під Новий рік: 29 грудня 1980-го.



Уже в ті роки поруч зі спорудою знаходилася школа-інтернат (так і дотепер). Тож, відомо, що на будівництві обкомівської дачі працювали діти. Тоді учнями школи були сироти та напівсироти.



Бюджету "Круча" обійшла в кругленьку суму: у 1979 році на будівництво було передбачено 100 тисяч карбованців державних капіталовкладень.



Згодом секретар Волинського обкому Леонід Палажченко проситиме виділити гроші з резервного фонду. А після здачі в експлуатацію споруду передадуть на баланс міському об'єднанню готельного господарства. Офіційно - тут мали приймати іноземних гостей. Коли у країні сталися "перетрубації", готель для членів іноземних делегацій раптом став на папері "гуртожитком обкому КПУ", в 1991-му під такою назвою "Кручу" передали на баланс загального відділу облвиконкому.



Через 9 років після здачі в експлуатацію, коли СРСР рухнув додолу, ці вихованці адресували листа тодішньому нардепу від Волині Андрієві Бондарчуку із проханням віддати "Кручу" на баланс інтернату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній раді планують продати з аукціону приміщення колишнього обкомівського готелю, що знаходиться на вулиці Дубнівська у Луцьку.Про це розповіла голова облрадив інтерв’ю виданню «Перший».

За її словами, найближча сесія облради розглядатиме низку майнових питань, а серед майна комунальної власності є таке, яке доречно продати, а не утримувати. Зокрема, і приміщення колишнього готелю на Дубнівській.Раніше ця споруда перебувала на балансі Луцького медколеджу, згодом її передали на баланс КП «Волиньприродресурс».«Ми будемо робити всі підготовчі документи для того, щоб це майно продавати з аукціону. Уже можете цей посил давати: хто має бажання, хай цікавиться. Там є можливості туристичні, рекреаційні… Запрошуємо інвестора: хто дорожче дасть, тому і продамо», - каже Ірина Вахович.Наразі майно у не дуже хорошому стані, в будинку протікає дах, він охороняється.Свого часу були пропозиції облаштувати у цьому місці навчальний корпус коледжу, лікарську амбулаторію, центр реабілітації. До занепаду там був профілакторій Луцького водоканалу.Історія будівлі, яка відома під назвою «Круча» тягнеться із 70-х років. Будували "Кручу" при секретареві Волинського обкому Леонідові Палажченку. Початок будівництва припадає на 1978 рік, а здавали під Новий рік: 29 грудня 1980-го.Уже в ті роки поруч зі спорудою знаходилася школа-інтернат (так і дотепер). Тож, відомо, що на будівництві обкомівської дачі працювали діти. Тоді учнями школи були сироти та напівсироти.Бюджету "Круча" обійшла в кругленьку суму: у 1979 році на будівництво було передбачено 100 тисяч карбованців державних капіталовкладень.Згодом секретар Волинського обкому Леонід Палажченко проситиме виділити гроші з резервного фонду. А після здачі в експлуатацію споруду передадуть на баланс міському об'єднанню готельного господарства. Офіційно - тут мали приймати іноземних гостей. Коли у країні сталися "перетрубації", готель для членів іноземних делегацій раптом став на папері "гуртожитком обкому КПУ", в 1991-му під такою назвою "Кручу" передали на баланс загального відділу облвиконкому.Через 9 років після здачі в експлуатацію, коли СРСР рухнув додолу, ці вихованці адресували листа тодішньому нардепу від Волині Андрієві Бондарчуку із проханням віддати "Кручу" на баланс інтернату.

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