На Волині збудували каплицю на честь загиблих в українсько-польській війні. ФОТО
Сьогодні, 13:22
З нагоди чергової річниці українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни у селі Гайове Ківерецького деканату освятили збудовану каплицю на честь загиблих у трагедії.
Про це повідомила Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.
Настоятель парафії Святої Трійці села Тростянець протоієрей Сергій Ледвовк очолив освячення зведеної з приводу цих подій каплиці та панахиду. Із ним служили настоятель місцевої громади Успіння Пресвятої Богородиці священник Олег Чвир та настоятель громади Апостолів Петра й Павла в селі Сокиричі священник Сергій Ковальчук. Разом з усіма молився, зокрема, очільник ОТГ Олександр Ковальчук.
Так, на початку 1943 року село Гайове, яке тоді називалося Пшебраже, стало одним із опорних пунктів польської Армії крайової у боротьбі проти Української повстанської армії. Влітку того року на нього відбулось декілька потужних атак українських націоналістів. Певну роль тут, як і в усій Волинській трагедії, відіграли й червоні партизани. У результаті в цій місцевості загинуло чимало польського й українського населення.
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Про це повідомила Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.
Настоятель парафії Святої Трійці села Тростянець протоієрей Сергій Ледвовк очолив освячення зведеної з приводу цих подій каплиці та панахиду. Із ним служили настоятель місцевої громади Успіння Пресвятої Богородиці священник Олег Чвир та настоятель громади Апостолів Петра й Павла в селі Сокиричі священник Сергій Ковальчук. Разом з усіма молився, зокрема, очільник ОТГ Олександр Ковальчук.
Так, на початку 1943 року село Гайове, яке тоді називалося Пшебраже, стало одним із опорних пунктів польської Армії крайової у боротьбі проти Української повстанської армії. Влітку того року на нього відбулось декілька потужних атак українських націоналістів. Певну роль тут, як і в усій Волинській трагедії, відіграли й червоні партизани. У результаті в цій місцевості загинуло чимало польського й українського населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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