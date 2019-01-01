На Волині збудували каплицю на честь загиблих в українсько-польській війні. ФОТО





Про це повідомила



Настоятель парафії Святої Трійці села Тростянець протоієрей Сергій Ледвовк очолив освячення зведеної з приводу цих подій каплиці та панахиду. Із ним служили настоятель місцевої громади Успіння Пресвятої Богородиці священник Олег Чвир та настоятель громади Апостолів Петра й Павла в селі Сокиричі священник Сергій Ковальчук. Разом з усіма молився, зокрема, очільник ОТГ Олександр Ковальчук.



Так, на початку 1943 року село Гайове, яке тоді називалося Пшебраже, стало одним із опорних пунктів польської Армії крайової у боротьбі проти Української повстанської армії. Влітку того року на нього відбулось декілька потужних атак українських націоналістів. Певну роль тут, як і в усій Волинській трагедії, відіграли й червоні партизани. У результаті в цій місцевості загинуло чимало польського й українського населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди чергової річниці українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни у селі Гайове Ківерецького деканату освятили збудовану каплицю на честь загиблих у трагедії.Про це повідомила Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.Настоятель парафії Святої Трійці села Тростянець протоієрейочолив освячення зведеної з приводу цих подій каплиці та панахиду. Із ним служили настоятель місцевої громади Успіння Пресвятої Богородиці священникта настоятель громади Апостолів Петра й Павла в селі Сокиричі священник. Разом з усіма молився, зокрема, очільник ОТГТак, на початку 1943 року село Гайове, яке тоді називалося Пшебраже, стало одним із опорних пунктів польської Армії крайової у боротьбі проти Української повстанської армії. Влітку того року на нього відбулось декілька потужних атак українських націоналістів. Певну роль тут, як і в усій Волинській трагедії, відіграли й червоні партизани. У результаті в цій місцевості загинуло чимало польського й українського населення.

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