«Свідомий пішохід»: лучан запрошують на акцію





Захід відбудеться 6 вересня у другій половині дня, - повідомила



Так, у місцях, де пішоходи найбільше порушують правила дорожнього руху, активісти з поліцейськими закликатимуть їх цього не робити та всіляко привертатимуть увагу до безпеки на дорозі.



Зазначають, акція триватиме з 12 до 16 години.



Окрім того, з 16 години на Театральному майдані людям демонструватимуть інформаційні ролики та проводитимуть майстер-клас з виготовлення світловідбивачів.



"Усіх свідомих громадян, які бажають долучитись до проведення акції, чекаємо о 16.00 год. 6 вересня в центрі міста!", - йдеться у дописі.

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