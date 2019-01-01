«Свідомий пішохід»: лучан запрошують на акцію
Сьогодні, 18:43
У центрі Луцька патрульна поліція з громадськістю навчатиме пішоходів свідомості.
Захід відбудеться 6 вересня у другій половині дня, - повідомила патрульна поліція Волині.
Так, у місцях, де пішоходи найбільше порушують правила дорожнього руху, активісти з поліцейськими закликатимуть їх цього не робити та всіляко привертатимуть увагу до безпеки на дорозі.
Зазначають, акція триватиме з 12 до 16 години.
Окрім того, з 16 години на Театральному майдані людям демонструватимуть інформаційні ролики та проводитимуть майстер-клас з виготовлення світловідбивачів.
"Усіх свідомих громадян, які бажають долучитись до проведення акції, чекаємо о 16.00 год. 6 вересня в центрі міста!", - йдеться у дописі.
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Захід відбудеться 6 вересня у другій половині дня, - повідомила патрульна поліція Волині.
Так, у місцях, де пішоходи найбільше порушують правила дорожнього руху, активісти з поліцейськими закликатимуть їх цього не робити та всіляко привертатимуть увагу до безпеки на дорозі.
Зазначають, акція триватиме з 12 до 16 години.
Окрім того, з 16 години на Театральному майдані людям демонструватимуть інформаційні ролики та проводитимуть майстер-клас з виготовлення світловідбивачів.
"Усіх свідомих громадян, які бажають долучитись до проведення акції, чекаємо о 16.00 год. 6 вересня в центрі міста!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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