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В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО

В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО
На вулицях обласного центру Волині встановлять нові скульптури кликунів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.

"З кожним днем їх все більше і більше. Скоро шукайте на вулицях міста", - йдеться у дописі.

Також Катерина Теліпська показала, як виглядають кликуни, що незабаром з`являться на вулицях міста.

В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО

Довідка:

В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.

У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.


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Теги: Луцьк, Катерина Теліпська
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