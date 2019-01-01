В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО

На вулицях обласного центру Волині встановлять нові скульптури кликунів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради"З кожним днем їх все більше і більше. Скоро шукайте на вулицях міста", - йдеться у дописі.Також Катерина Теліпська показала, як виглядають кликуни, що незабаром з`являться на вулицях міста.В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях.У Луцьку ж кликуни, окрім вище переліченого, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.