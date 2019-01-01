У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У Луцьку на проспекті Відродження патрульні поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
На виклик про спробу самогубства сьогодні вранці патрульні прибули миттєво. Саме так розпочалась денна зміна для інспекторів Сергія Сучка та Євгена Крука.
Медики викликали поліцейських на проспект Відродження, у Луцьку.
Тут 25-річний хлопець порізав собі лезом передпліччя руки і лежав у ванній з червоною від крові водою. Поруч була і передсмертна записка.
Наші інспектори зуміли знайти підходящі слова і відговорили громадянина від непоправного. Він вийшов з ванної та погодився на огляд медиків. Професійний підхід, проявлені моральні якості та людська небайдужість наших поліцейських дали змогу врятувати чергове життя людини.
Далі його відвезли в травмпункт лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
На виклик про спробу самогубства сьогодні вранці патрульні прибули миттєво. Саме так розпочалась денна зміна для інспекторів Сергія Сучка та Євгена Крука.
Медики викликали поліцейських на проспект Відродження, у Луцьку.
Тут 25-річний хлопець порізав собі лезом передпліччя руки і лежав у ванній з червоною від крові водою. Поруч була і передсмертна записка.
Наші інспектори зуміли знайти підходящі слова і відговорили громадянина від непоправного. Він вийшов з ванної та погодився на огляд медиків. Професійний підхід, проявлені моральні якості та людська небайдужість наших поліцейських дали змогу врятувати чергове життя людини.
Далі його відвезли в травмпункт лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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