У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО

У Луцьку на проспекті Відродження патрульні поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.На виклик про спробу самогубства сьогодні вранці патрульні прибули миттєво. Саме так розпочалась денна зміна для інспекторівтаМедики викликали поліцейських на проспект Відродження, у Луцьку.Тут 25-річний хлопець порізав собі лезом передпліччя руки і лежав у ванній з червоною від крові водою. Поруч була і передсмертна записка.Наші інспектори зуміли знайти підходящі слова і відговорили громадянина від непоправного. Він вийшов з ванної та погодився на огляд медиків. Професійний підхід, проявлені моральні якості та людська небайдужість наших поліцейських дали змогу врятувати чергове життя людини.Далі його відвезли в травмпункт лікарні.