вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО

У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Відродження патрульні поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

На виклик про спробу самогубства сьогодні вранці патрульні прибули миттєво. Саме так розпочалась денна зміна для інспекторів Сергія Сучка та Євгена Крука.

Медики викликали поліцейських на проспект Відродження, у Луцьку.
Тут 25-річний хлопець порізав собі лезом передпліччя руки і лежав у ванній з червоною від крові водою. Поруч була і передсмертна записка.

Наші інспектори зуміли знайти підходящі слова і відговорили громадянина від непоправного. Він вийшов з ванної та погодився на огляд медиків. Професійний підхід, проявлені моральні якості та людська небайдужість наших поліцейських дали змогу врятувати чергове життя людини.
Далі його відвезли в травмпункт лікарні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині через амброзію запровадили карантин
Сьогодні, 16:46
«Антитіла» VS «патентний троль»: відомий гурт подав до суду на луцького підприємця
Сьогодні, 16:37
У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який порізав собі вени. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У місті на Волині на відремонтованій дорозі – величезні ями
Сьогодні, 16:16
У Луцьку відкрили перший спортивний майданчик з надсучасним покриттям. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
27 червень, 11:20
Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
27 червень, 11:07
Лежав на коліях, бо не хотів жити: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства Лежав на коліях, бо не хотів жити: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства
02 травень, 09:41
У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО
01 березень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині молодик вкрав у 16-річного хлопця гроші
Сьогодні, 17:33
 0
У луцькому джаз-клубі виступить київське тріо
Сьогодні, 17:29
 0
У Києві спалили автівку невістки Гонтаревої
Сьогодні, 17:22
 0
На День міста луцькі тролейбуси змінять графік руху
Сьогодні, 17:04
 0
Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿