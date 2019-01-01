Волинянці не виплачують пенсію через паспорт СРСР





Про це пише



«Як виживає ця жінка, навіть уявити важко. Їй уже 8 місяців не виплачують пенсію», — розповіла журналістам жителька Каменя-Каширського Надія. Вона щодня проходить мимо будинку цієї жінки і, мимоволі спостерігаючи за її побутом, задумується, чи можна у таких випадках залишатися байдужим.



Спосіб життя цієї містянки дивує багатьох, адже у спілкуванні вона надає перевагу тваринам, а будинок та обійстя замість того, щоб чепурити, «запаковує» різними «цінними», на її думку, речами.



Вона зносить додому речі та на всяк випадок складає і складає їх, відтак у будинку, очевидно, вільного місця уже й не залишилося. Адже, як розповідають її знайомі, бабуся уже ночує на горищі. Поряд з цим жінка дивує і своєю особливою любов’ю до тварин: у господарстві тримає кіз, псів та котів, з якими спілкується як із людьми.



Теплої пори часто можна побачити, як Марія велосипедом звідкись везе мішок сіна чи трави, а під осінь – зрідка в’язки хмизу. Тим хмизом, скоріш за все, і грієся. Тільки не зрозуміло як, адже будь-яке пічне опалення непридатне для експлуатації, завалилося. Ще навіть коли жила у будинку, там не було світла («відрізали» через несплату). Взимку, коли бували сильні морози, просилася до когось переночувати, десь зігрівалася чашкою гарячого чаю. Небайдужі пригощали й обідами. Бо хай і вирощує бабуся скільки здужає городини та має козяче молоко, а придбати собі щось, окрім того, останніх більш як пів року не має за що.



Як розповіла журналістам «Полісся» пані Надія, Марії Б. уже 8 місяців не виплачують пенсію. Чи може таке бути? Виявляється, так. У пенсійному фонді це підтвердили та назвали причину припинення здійснення виплат:



«77-річна жителька Каменя-Каширського Марія Б. і досі проживає із паспортом СРСР, країни, якої не існує вже 28 років».



За словами керівництва Камінь-Каширського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, жінка не хоче виробляти новий паспорт.



«Раніше їй давали попередження та нагадування про необхідність змінити документ, але продовжували здійснювати виплату призначеної пенсії. А щойно це стало неможливим, змушені були припинити, — пояснюють. – Проте навіть невиплата пенсії не змусила пані Марію виготовити основний документ громадянки України. Ми намагалися переконати її зробити це, втім марно – жінка категорично відмовилася».



Аргументом такої відмови жінка начебто називає релігійні переконання. Мовляв, ще якби треба було виробляти паспорт-книжечку, то погодилася б, але тепер це – ID-картки, і тому не хоче. Законодавством передбачена можливість замість ID-картки виготовити паспорт-книжечку, та робити це треба через суд. А за даними, які наводить міграційна служба, за 3 роки лише за 7 жителями Камінь-Каширського району із близько 30 бажаючих суд залишив право отримання паспорта громадянина України у вигляді книжечки. Марія Б. наразі не зверталася до суду, а тому виплату пенсії, нарахування якої все ж продовжується, їй поки що не відновлюють.



До речі, у Камінь-Каширському районному відділі державної міграційної служби кажуть, що практично щороку до них звертається по кілька осіб, які щойно надумали змінити радянський паспорт на сучасний український. Скільки таких людей у районі залишилося загалом, не відомо. Втім, не виключено, що Марія Б. — не єдина.



Тож міграційна служба нагадує, що проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання — тягнуть за собою попередження і відповідальність.



Тетяна ПРИХОДЬКО

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