Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 вересня





У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +9 до +17 градусів, удень до +23…+27. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +9 до +17 градусів, удень до +23…+27. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію