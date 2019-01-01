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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +9 до +17 градусів, удень до +23…+27. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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