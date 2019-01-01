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Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО

Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО
Біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко.

Про це у Facebook повідомила проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук.

“Дякуємо за такий гарний і зі змістом подарунок від міста! Думаю, студенти тепер точно впровадять якусь цікаву традицію, а ми станемо помітнішими на туристичній мапі”, — йдеться в дописі.

Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО

До слова, кликун Книжко став одним із 6 скульптур, які невдовзі з'являться у Луцьку.

Скульпторка Ніка Музичко у коментарі 12 каналу розповіла, що ідеєю створити такі символічні фігури для Луцька загорілась відразу. Спочатку детально вивчала історію та створювала проекти.

На виготовлення кликунів витратила пів року.


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Теги: кликун, Книжко, скульптура, СНУ
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