Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО
Сьогодні, 22:41
Біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко.
Про це у Facebook повідомила проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук.
“Дякуємо за такий гарний і зі змістом подарунок від міста! Думаю, студенти тепер точно впровадять якусь цікаву традицію, а ми станемо помітнішими на туристичній мапі”, — йдеться в дописі.
До слова, кликун Книжко став одним із 6 скульптур, які невдовзі з'являться у Луцьку.
Скульпторка Ніка Музичко у коментарі 12 каналу розповіла, що ідеєю створити такі символічні фігури для Луцька загорілась відразу. Спочатку детально вивчала історію та створювала проекти.
На виготовлення кликунів витратила пів року.
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Про це у Facebook повідомила проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук.
“Дякуємо за такий гарний і зі змістом подарунок від міста! Думаю, студенти тепер точно впровадять якусь цікаву традицію, а ми станемо помітнішими на туристичній мапі”, — йдеться в дописі.
До слова, кликун Книжко став одним із 6 скульптур, які невдовзі з'являться у Луцьку.
Скульпторка Ніка Музичко у коментарі 12 каналу розповіла, що ідеєю створити такі символічні фігури для Луцька загорілась відразу. Спочатку детально вивчала історію та створювала проекти.
На виготовлення кликунів витратила пів року.
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