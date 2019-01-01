Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО





Про це у Анна Данильчук.



“Дякуємо за такий гарний і зі змістом подарунок від міста! Думаю, студенти тепер точно впровадять якусь цікаву традицію, а ми станемо помітнішими на туристичній мапі”, — йдеться в дописі.





До слова, кликун Книжко став одним із 6 скульптур, які



Скульпторка Ніка Музичко у коментарі



На виготовлення кликунів витратила пів року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко.Про це у Facebook повідомила проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. Лесі Українки“Дякуємо за такий гарний і зі змістом подарунок від міста! Думаю, студенти тепер точно впровадять якусь цікаву традицію, а ми станемо помітнішими на туристичній мапі”, — йдеться в дописі.До слова, кликун Книжко став одним із 6 скульптур, які невдовзі з'являться у Луцьку Скульпторкау коментарі 12 каналу розповіла, що ідеєю створити такі символічні фігури для Луцька загорілась відразу. Спочатку детально вивчала історію та створювала проекти.На виготовлення кликунів витратила пів року.

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