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Курс валют у Луцьку на 9 вересня

Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.961, а продаж - 25.311.

Євро при купівлі становить - 27.453, продажу - 27.986.

Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.110, продаж - 6.543.

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Теги: курс валют, Луцьк
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