Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки

У Луцьку зросла кількість скарг на безпритульних собак у місті.Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що стосовно вирішення проблеми відносно безпритульних собак на лінію оперативного реагування мерії надійшло 31 повідомлення від мешканців з вулиць Мамсурова, 10; Гордіюк, 29; Дубнівської; Ковпака, 4; Наливайка, 12; Ветеранів, 17; Чорновола, 2б; Привокзальна, 5а: Кривоноса, 41; Станіславського, 50; проспектів Перемоги, 23; Соборності, 35; Відродження, 12 та в районі зупинки «Гімназія №18»; бульвару Дружби Народів, 4а, 13а. Ці звернення передали на реагування в КП «Ласка».Заступник мера Луцьказауважив, що кількість нарікань стосовно безпритульних собак у Луцьку значно збільшилася. Він наголосив, що є певні години, коли учні йдуть до шкіл і повертаються з навчальних закладів, тому у цей час на проблему треба звернути особливу увагу.