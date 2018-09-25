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Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки

Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки
У Луцьку зросла кількість скарг на безпритульних собак у місті.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що стосовно вирішення проблеми відносно безпритульних собак на лінію оперативного реагування мерії надійшло 31 повідомлення від мешканців з вулиць Мамсурова, 10; Гордіюк, 29; Дубнівської; Ковпака, 4; Наливайка, 12; Ветеранів, 17; Чорновола, 2б; Привокзальна, 5а: Кривоноса, 41; Станіславського, 50; проспектів Перемоги, 23; Соборності, 35; Відродження, 12 та в районі зупинки «Гімназія №18»; бульвару Дружби Народів, 4а, 13а. Ці звернення передали на реагування в КП «Ласка».

Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук зауважив, що кількість нарікань стосовно безпритульних собак у Луцьку значно збільшилася. Він наголосив, що є певні години, коли учні йдуть до шкіл і повертаються з навчальних закладів, тому у цей час на проблему треба звернути особливу увагу.

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Теги: Луцьк, собака, скарга
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