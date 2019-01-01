вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, на скільки впав рівень води в озері Світязь за літо

Розповіли, на скільки впав рівень води в озері Світязь за літо
За червень по серпень цього року, порівняно із багаторічними спостереженнями, рівень води в озері Світязь понизився на 36 сантиметрів.

Про це повідомили у науковому відділі Шацького НПП.

На 1 вересня абсолютна відмітка становила 163, 02 метри над рівнем моря, що на 6 сантиметрів нижче мінімальної відмітки згідно результатів гідрологічних спостережень за останніх 35 років.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед причин обміління Світязю – глобальні кліматичні процеси у світі. ВІДЕО

Зауважують, пониження рівня води спричиняє значне випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем.

Нагадаємо, мешканці Шацького району, екологи та місцева влада нарікають на те, що з кожним роком рівень води у Шацьких озерах стає меншим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: озеро Світязь, рівень води, дослідження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція
Сьогодні, 16:00
За скільки продають картоплю на Волині
Сьогодні, 15:44
Розповіли, на скільки впав рівень води в озері Світязь за літо
Сьогодні, 15:35
Десятий Lutsk Food Fest: повідомили, хто виступатиме на музичній сцені фестивалю
Сьогодні, 15:18
За тиждень на Волині рибні браконьєри завдали більше трьох тисяч гривень збитків
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Декілька річок на Волині кишать бактеріями Декілька річок на Волині кишать бактеріями
05 вересень, 14:38
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
27 серпень, 17:45
Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс у рази Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс у рази
24 серпень, 17:30
Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО Озеро Світязь з висоти пташиного польоту 20 років тому. ФОТО
20 серпень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футболіст «Волині» Тарас Михалик згадав, як розповідав росіянам про Майдан
Сьогодні, 16:26
 0
На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин
Сьогодні, 16:19
 0
Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція
Сьогодні, 16:00
 0
За скільки продають картоплю на Волині
Сьогодні, 15:44
 0
Розповіли, на скільки впав рівень води в озері Світязь за літо
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿