Розповіли, на скільки впав рівень води в озері Світязь за літо
Сьогодні, 15:35
За червень по серпень цього року, порівняно із багаторічними спостереженнями, рівень води в озері Світязь понизився на 36 сантиметрів.
Про це повідомили у науковому відділі Шацького НПП.
На 1 вересня абсолютна відмітка становила 163, 02 метри над рівнем моря, що на 6 сантиметрів нижче мінімальної відмітки згідно результатів гідрологічних спостережень за останніх 35 років.
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Зауважують, пониження рівня води спричиняє значне випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем.
Нагадаємо, мешканці Шацького району, екологи та місцева влада нарікають на те, що з кожним роком рівень води у Шацьких озерах стає меншим.
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Про це повідомили у науковому відділі Шацького НПП.
На 1 вересня абсолютна відмітка становила 163, 02 метри над рівнем моря, що на 6 сантиметрів нижче мінімальної відмітки згідно результатів гідрологічних спостережень за останніх 35 років.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед причин обміління Світязю – глобальні кліматичні процеси у світі. ВІДЕО
Зауважують, пониження рівня води спричиняє значне випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем.
Нагадаємо, мешканці Шацького району, екологи та місцева влада нарікають на те, що з кожним роком рівень води у Шацьких озерах стає меншим.
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Сьогодні, 15:35
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