вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива

У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива
У Володимир-Волинському районі зловмисники викрали у жителя села Заріччя 200 літрів дизпалива.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".

Так, злодій у ніч з 9 на 10 вересня, пошкодивши вікно свинарника, що розташований поза межами населеного пункту, скоїв крадіжку.

Зокрема, "виніс" 220 літрів дизельного палива, 5 літрів мастила та 5 літрів бензину марки 95.

Сума завданих збитків становить 6 000 гривень.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодії, дизпаливо, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива
Сьогодні, 16:16
У Луцьку зіткнулись два Renault. ФОТО
Сьогодні, 16:04
Масова загибель риби у селі на Волині: проблему вивчає Держекоінспекція. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці
29 серпень, 12:24
Шахраї «розвели» на гроші волинянина Шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 12:06
З'явився шанс на нормальне життя: у китайській клініці погодились лікувати важкохворого волинянина З'явився шанс на нормальне життя: у китайській клініці погодились лікувати важкохворого волинянина
Сьогодні, 10:28
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
09 вересень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі склали перший протокол на водія «євробляхи» за новим законом
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку автохам припаркував причіп на газоні. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Фінал фестивалю «Мандрівний вішак» відбудеться у сучасному приміщенні WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 16:42
 0
Поблизу волинської школи встановили відеонагляд. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
Стрілянина у волинських інкасаторів у Житомирі: одного підозрюваного взяли під варту. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿