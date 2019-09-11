У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Так, злодій у ніч з 9 на 10 вересня, пошкодивши вікно свинарника, що розташований поза межами населеного пункту, скоїв крадіжку.



Зокрема, "виніс" 220 літрів дизельного палива, 5 літрів мастила та 5 літрів бензину марки 95.



Сума завданих збитків становить 6 000 гривень.



Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.

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