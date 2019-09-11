У волинянина з двора винесли 220 літрів дизпалива
Сьогодні, 16:16
У Володимир-Волинському районі зловмисники викрали у жителя села Заріччя 200 літрів дизпалива.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".
Так, злодій у ніч з 9 на 10 вересня, пошкодивши вікно свинарника, що розташований поза межами населеного пункту, скоїв крадіжку.
Зокрема, "виніс" 220 літрів дизельного палива, 5 літрів мастила та 5 літрів бензину марки 95.
Сума завданих збитків становить 6 000 гривень.
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".
Так, злодій у ніч з 9 на 10 вересня, пошкодивши вікно свинарника, що розташований поза межами населеного пункту, скоїв крадіжку.
Зокрема, "виніс" 220 літрів дизельного палива, 5 літрів мастила та 5 літрів бензину марки 95.
Сума завданих збитків становить 6 000 гривень.
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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