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У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18

У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
Директор Інституту людини УдГУ Альберт Разін влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої Державної ради.

Трагедія сталася у вівторок, 10 вересня, в Іжевську (Удмуртія, Росія), - повідомляє УНІАН.

Як повідомляють в МНС Удмуртії, Альберт Разін тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».
У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18


За попередньою інформацією, Альберт Разін отримав опіки 100% тіла та був госпіталізований у важкому стані. Альберту Разіну влітку цього року виповнилося 79 років.

У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
Відомо, що він вимагав від місцевої влади прийняття рішень та заходів для збереження удмуртської мови, домагався, щоб цю мову діти вчили в школі. Удмуртською мовою в ряді регіонів Росії розмовляють понад 324 тисяч осіб. Існує загроза зникнення удмуртської мови.



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Теги: Росія, русифікація, самоспалення
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Коментарі 1
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цікаво, на тотальну українізацію буде подібне?
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