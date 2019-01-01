У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
11 вересень, 23:36
Директор Інституту людини УдГУ Альберт Разін влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої Державної ради.
Трагедія сталася у вівторок, 10 вересня, в Іжевську (Удмуртія, Росія), - повідомляє УНІАН.
Як повідомляють в МНС Удмуртії, Альберт Разін тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».
За попередньою інформацією, Альберт Разін отримав опіки 100% тіла та був госпіталізований у важкому стані. Альберту Разіну влітку цього року виповнилося 79 років.
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Трагедія сталася у вівторок, 10 вересня, в Іжевську (Удмуртія, Росія), - повідомляє УНІАН.
Як повідомляють в МНС Удмуртії, Альберт Разін тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».
За попередньою інформацією, Альберт Разін отримав опіки 100% тіла та був госпіталізований у важкому стані. Альберту Разіну влітку цього року виповнилося 79 років.
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Коментарі 1
цікаво, на тотальну українізацію буде подібне?
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