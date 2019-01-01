У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18

Директор Інституту людини УдГУвлаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої Державної ради.Трагедія сталася у вівторок, 10 вересня, в Іжевську (Удмуртія, Росія), - повідомляє УНІАН.Як повідомляють в МНС Удмуртії, Альберт Разін тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».За попередньою інформацією, Альберт Разін отримав опіки 100% тіла та був госпіталізований у важкому стані. Альберту Разіну влітку цього року виповнилося 79 років.Відомо, що він вимагав від місцевої влади прийняття рішень та заходів для збереження удмуртської мови, домагався, щоб цю мову діти вчили в школі. Удмуртською мовою в ряді регіонів Росії розмовляють понад 324 тисяч осіб. Існує загроза зникнення удмуртської мови.