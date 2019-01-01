Останній найтепліший день у цьому році: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні
Сьогодні, 12:18
У багатьох областях України сьогодні, 13 вересня, – найтепліший день.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
"З найближчої перспективи сьогодні у багатьох областях України - найтепліший день. Бо вже завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться", - йдеться у повідомлені.
14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується +17+23 градусів.
Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини. У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів.
Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним, до 15-18 м/с.
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Про це інформує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
"З найближчої перспективи сьогодні у багатьох областях України - найтепліший день. Бо вже завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться", - йдеться у повідомлені.
14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується +17+23 градусів.
Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини. У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів.
Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним, до 15-18 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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