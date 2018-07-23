Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО

Вихованці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»тау складі національної збірної представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів-паралімпійців.Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".Путівки вониз ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та розумового і фізичного розвитку, що 10-12 вересня 2019 року проходив у м. Бахмут (Донецька область) на стадіоні «Металург».Зауважимо, близько 170 учасників із 23 регіонів країни змагалися у швидкості та влучності. Волинську область представляли:, Березюк Сергій,та Окапінський Ярослав. Зокрема, спортсмени здобули:Березюк Сергій:біг 400м – І місце;біг 800м – І місце;біг 1500м – І місце;Окапінський Ярослав:100м – ІІ місце;200м – І місце;400м – І місце;Айсанова Анна:200м – ІІІ місце;400м – ІІ місце;Мишковець Вікторія:100м – ІІІ місце.Загалом вони привезли п'ять золотих, дві срібних та дві бронзових медалей.До змагань учасників готували тренера, Б