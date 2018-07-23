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Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО

Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО
Вихованці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Окапінський Ярослав та Березюк Сергій у складі національної збірної представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів-паралімпійців.

Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Путівки вони отримали за результатами виступів на ІІ етапі Чемпіонату України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та розумового і фізичного розвитку, що 10-12 вересня 2019 року проходив у м. Бахмут (Донецька область) на стадіоні «Металург».

Зауважимо, близько 170 учасників із 23 регіонів країни змагалися у швидкості та влучності. Волинську область представляли: Айсанова Анна, Березюк Сергій, Мишковець Вікторія та Окапінський Ярослав. Зокрема, спортсмени здобули:

Березюк Сергій:
біг 400м – І місце;
біг 800м – І місце;
біг 1500м – І місце;

Окапінський Ярослав:
100м – ІІ місце;
200м – І місце;
400м – І місце;

Айсанова Анна:
200м – ІІІ місце;
400м – ІІ місце;

Мишковець Вікторія:
100м – ІІІ місце.

Загалом вони привезли п'ять золотих, дві срібних та дві бронзових медалей.

До змагань учасників готували тренера Рожок Андрій Леонідович, Борисюк Олександр Степанович та Дручик Володимир Данилович.


Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО
Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО

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Теги: спортсмени-паралімпійці, волиняни, чемпіон світу, легка атлетика
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