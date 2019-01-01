В Україні зросте мінімальна зарплата
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Мінімальна заробітна плата в 2020 році зросте на 550 грн і складе 4723 гривень.
Про це сьогодні, 15 вересня, на прес-конференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН .
"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень. І буде складати, за станом на 1 січня 2020 року, 4723 гривень. Це відповідає показникам зростання. І ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри не відповідало б зростанню продуктивності. А наше головне завдання - економічне зростання, в тому числі через зростання продуктивності ", - сказала Маркарова.
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Про це сьогодні, 15 вересня, на прес-конференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН .
"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень. І буде складати, за станом на 1 січня 2020 року, 4723 гривень. Це відповідає показникам зростання. І ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри не відповідало б зростанню продуктивності. А наше головне завдання - економічне зростання, в тому числі через зростання продуктивності ", - сказала Маркарова.
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