Судитимуть волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку





Зазначається, що в обідню пору 24 липня 2019 року нетверезий чоловік під приводом покатати на мопеді і пригостити морозивом завіз 6-річну дівчинку у квартиру, де спонукав до дій задля задоволення своєї статевої пристрасті, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.



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Чоловіка, який щиро розкаявся в скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.



Довідково: за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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