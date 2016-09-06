Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО

Волинські журналісти взяли участь у XV Міжнародному турнірі з міні-футболу в Литві.Представники Волині вперше за багато років завоювали 3 місце, - пише Волинська газета.Волинських медійники контакутють з литовськими колегами вже 20 років. Біля витоків співпраці стояли журналісти(продюсер Волинської філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»),(телеоператор «12 каналу») та(головний редактор «Волинської газети», заступник голови облорганізації НСЖУ).В Луцьку щовесни відбувається Міжнародний турнір із футзалу «Кубок пам’яті Бориса Клімчука» (на честь Надзвичайного і Повноважного Посла України, багаторічного голови облдержадміністрації та депутат облради Бориса Клімчука), в якому цьогоріч взяли участь команди України, Литви, Польщі і Білорусі, а восени вже значно більша кількість шанувальників «гри мільйонів» прибуває в м. Друскінінкай, де литовські організатори в особі, голови Спортивного клубу Національної спілки журналістів Литовської Республіки (голова правління –) проводять ще масштабніші змагання.14 вересня на поле місцевого спорткомплексу на урочистому відкритті вишикувалися крім господарів також українці, латиші, білоруси, єгиптяни, німці, росіяни, казахи, молдавани та вірмени. В останній момент не змогли прибути на турнір журналісти з Угорщини, але це аж ніяк не позначилося на цікавому, виснажливому та безкомпромісному характері боротьби. В результаті перше місце здобули дебютанти – представники Молдови, які прибули з міста Кишинів (їм волиняни, в складі яких виступалита інші представники мас-медіа та спортивної громадськості, поступилися 0:1). Другий результат показали вірмени з Єревану (у цієї команди волиняни виграли 3:1). А бронзові нагороди та кубок за 3 місце вперше за багато останніх років вибороли волиняни, які набрали 15 очок і за кращою різницею забитих та пропущених голів випередили литовців, котрі на 4 місці.Слід зазначити, що на урочисте закриття змагань прибула представницька делегація влади м. Друскінінкай із мером Річардасом Малінаускасом. Очільник громади цього курортного міста високо оцінив результативну співпрацю з журналістами різних країн світу та зауважив, що ця обставина суттєво допомагає м. Друскінінкай покращувати свій позитивний імідж далеко за межами Литви. Капітан журналістської команди з Волині, отримуючи нагороду за зайняте 3 місце, також вручив мерові Річардасу Малінаускасу подарунок із промоційною продукцією щодо Луцька. Власне, ці міста об’єднує не лише результативна співпраця з мас-медіа, але й велика увага, котру приділяють розвитку масового спорту.