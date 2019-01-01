Спалювання сухого листя і трави: як вберегтися від токсичного диму

Восени через спалювання сухого листя та трави повітря стає важким та гірким, адже з димом виходить діоксин, який є токсичним для людей.Головний лікар Київського міського центру здоров'ярозповів, як зменшити негативний вплива від забрудненого повітря, - пише УНН.“Потрібно орієнтуватися на власні відчуття, тобто якщо відчуваєте сморід, запах диму, то закривайте вікна, робіть вологе прибирання, не куріть, коли знаходитеся в місцях, де палять листя, де є джерело цих токсичних викидів. Якщо до квартири не потрапляє дим, або суб’єктивно відчуваєте, що немає запаху, то можна провітрити приміщення”, — сказав Стойка.За його словами, бажано уникати вдихання цього токсичного диму, або, якщо бачите осередок задимлення, то обходити ці місця, особливо — це стосується дітей та людей з хронічними захворюваннями: хронічним обструктивним захворюванням легень, бронхіальною астмою, бронхітом, з серцево-судинними захворюваннями.“Людям, які курять також варто уникати таких місць, бо при курінні набагато більше токсичних речовин надходить до організму. Адже, для курців токсичне навантаження буде набагато більшим. Це привід кинути курити і, разом з тим, зменшити ризики токсичної дії цього диму”, — розповів Стойка.Також, лікар дав поради людям, які зазнали негативного впливу через спалювання опалого листя.“У першу чергу, повинен бути доступ до свіжого повітря, можна скористатися кисневими подушками, які продаються в аптеках, якщо дуже погано, особливо якщо є проблеми із серцевою недостатністю. Важливо пити воду, чай, або якусь нейтральну безалкогольну речовину, щоб допомогти вивести токсини. Варто звернути увагу на більш здорову їжу, нічого специфічного, просто овочі, фрукти, трав’яні чаї”, — зазначив Стойка.Окрім того, він рекомендує прийняти душ, щоб змивати те, що потрапило на шкіру, волосся. Також лікар радить не бігати, не займатися активними фізичними навантаженнями біля джерела диму.