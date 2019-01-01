У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 11:40
У суботу, 14 вересня, у Любешеві горіла суха трава. Вогонь знищив три гектари.
Про це повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - повідомляє "Нове життя".
Наступного дня в цьому селищі горіло сміттєзвалище, а в селі Погулянка Маневицького району вогонь пошкодив житловий будинок.
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Ігор Парчук вкотре наголошує, що спалювання сухої рослинності є злочином проти природи.Тому закликає жителів Любешівщини не спалювати її та обережно поводитися із вогнем.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - повідомляє "Нове життя".
Наступного дня в цьому селищі горіло сміттєзвалище, а в селі Погулянка Маневицького району вогонь пошкодив житловий будинок.
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Ігор Парчук вкотре наголошує, що спалювання сухої рослинності є злочином проти природи.Тому закликає жителів Любешівщини не спалювати її та обережно поводитися із вогнем.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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