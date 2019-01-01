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У селі на Волині горів будинок

У селі на Волині горів будинок
У суботу, 14 вересня, у Любешеві горіла суха трава. Вогонь знищив три гектари.

Про це повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - повідомляє "Нове життя".

Наступного дня в цьому селищі горіло сміттєзвалище, а в селі Погулянка Маневицького району вогонь пошкодив житловий будинок.

Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Ігор Парчук вкотре наголошує, що спалювання сухої рослинності є злочином проти природи.Тому закликає жителів Любешівщини не спалювати її та обережно поводитися із вогнем.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежі, волинський район, рятувальники
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